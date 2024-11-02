Малый и средний бизнес открывает новые компании в IT, рекрутинге и курьерских услугах

Повышенный спрос на курьерские услуги, IT-специалистов и HR-менеджеров привел к тому, что все больше новых предпринимателей открывают свое дело в этих областях.

Курьерские услуги, почтовая связь, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, а также сфера IT стали самыми популярными направлениями бизнеса у новых представителей малого и среднего бизнеса.

«В 2024 году активизировалось создание новых предприятий в целом ряде сфер, таких как почтовая и курьерская деятельность, подбор персонала и трудоустройство, а также отрасль информационных технологий. По итогам первых девяти месяцев текущего года в этих сферах в среднем каждое четвертое малое или среднее предприятие являлось вновь созданным», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За десять месяцев 2024 года почтовой связью и доставкой стали заниматься 31,7% новых предприятий. Всего за это время начали работать 4 283 новых МСП, их общая численности превысила 13,4 тыс.

Подбором персонала занялись 27,9% компаний. Всего в этой сфере работает 11 987 представителей МСП.

В сферу IT погрузились 22,8% новых представителей малого и среднего бизнеса или 11 106 из 48 758 организаций и ИП.