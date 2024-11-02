РСПП посчитал, как бизнес вкладывался в персонал в октябре 2024

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитал индекс социальной и инвестиционной активности в октябре 2024 года. Выяснилось, что 67,7% опрошенных предприятий занимались реализацией инвестиционных программ. Их доля выросла незначительно.

Как и в прошлые месяцы, две трети компаний вели инвестпроекты без изменений в графике и/или в бюджет.

21,4% предприятий не смогли уложиться в график инвестпроектов, а с опережением работали 3,6%.

12,5% сообщили, что бюджет на инвестиции вырос. Такую же долю составил ответ «затраты на инвестиции пришлось сократить».

86,6% компаний принимали на работу новых сотрудников. Уволить ряд сотрудников пришлось 7,3% предприятий (доля выросла незначительно).

7,3% организаций сокращали рабочее время для оптимизации издержек.

Социальные программы для сотрудников действовали, как и в прошлый отчётный период, более чем в 90% опрошенных предприятий.

68,9% организаций, направлявших средства на соцпрограммы для работников, выплачивали им дополнительные средства, которые не предусмотрены ТК РФ. Две трети компаний предоставляли сотрудникам путевки (санаторно-курортное лечение и детский отдых). 63,5% заключили на своих сотрудников ДМС.

Питанием обеспечивали своих работников 56,8% опрошенных предприятий. 52,7% оплачивали транспорт для работников.

Треть организаций вела жилищные программы, включая ипотеку.

Программы дополнительного пенсионного страхования есть у 20,3% компаний.

Некоторые дали свои ответы: компании предоставляли сотрудникам дополнительные дни отпуска, вели программы поддержки и развития молодых специалистов, осуществляли корпоративные программы развития спорта, дарили подарки детям сотрудников на праздники, осуществляли поддержку многодетных семей, вели профориентационные программы для детей и подростков, предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др. (в том числе оплачивали абонементы в бассейн), обеспечивали поддержку работников-участников СВО, проводили обучение сотрудников по дополнительным специальностям и выплачивали вознаграждение за получение профессионального образования без отрыва от производства молодым работникам (до 35 лет), доплачивали за ученую степень, предоставляли скидки и льготы на приобретение продукции компании, оплачивали мобильную связь, осуществляли бесплатные медосмотры и др.

Бюджет на социальные программы остался без изменений в 68% организаций. В 28% предприятий затраты на социальные программы выросли, и в 4% компаний сокращены.