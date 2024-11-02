С сына умершего сотрудника не надо удерживать НДФЛ за беспроцентный заем

НДФЛ с матвыгоды по беспроцентному займу сотруднику есть, но если заем на покупку жилья и есть право на имущественный вычет, то НДФЛ нет. Если заемщик – не сотрудник, а посторонний человек, то НДФЛ тоже не будет.

Ситуация: сотрудник получил от работодателя беспроцентный жилищный заем. Сотрудник умирает, и обязательство по займу переходит к его сыну.

Начислять НДФЛ с матвыгоды по этому займу сыну не надо, если он не является взаимозависимым лицом с работодателем его покойного отца.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.10.2024 № 03-04-05/99580.

Условия для начисления НДФЛ с матвыгоды такие:

заем получен от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику либо с которыми он состоит в трудовых отношениях;

заем получен от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом по отношению к работодателю налогоплательщика;

такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком.

Если эти условия не соблюдаются, НДФЛ с матвыгоды не будет.