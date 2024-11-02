Иностранным туристам будут возмещать НДС за покупки в РФ до конца 2027 года

В рамках пилотного проекта туристам продолжат возвращать налог с товаров, которые были куплены в России.

Кабмин продлил действие пилотного проекта по такс-фри до 31 декабря 2027 года. Он предусматривает возврат НДС иностранным туристам за покупки в России. Товары должны быть вывезены за пределы стран ЕАЭС.

Власти считают, что такой подход положительно повлияет на туристическую индустрию, а также на развитие розничной торговли. Об этом пишет ТАСС.

Налог можно возместить за покупку одежды, техники, продуктов, ювелирных изделий, лекарств и книг. Товары должны быть куплены в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей.

Жители ЕАЭС не могут пользоваться такс-фри. Также налог не вернут за покупку подакцизных товаров и за заказы в интернет-магазинах.

Такс-фри работает в пилотном режиме с 2018 года.