Юрлица-КФХ должны ежеквартально сдавать РСВ, даже если они нулевые

Все организации должны сдавать РСВ, и нулевые – тоже. Если КФХ создано в форме юрлица, оно тоже должно сдавать РСВ.

Разъяснение дает ФНС в письме от 01.03.2024 № ЗГ-2-11/3018@.

Для снижения административной нагрузки на бизнес в нулевые РСВ включают только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 с нулями и прочерками. При этом надо указать код 2 в поле «Тип плательщика» раздела 1 РСВ.

Кроме того, глава КФХ должен еще в годовом РСВ заполнить раздел 2 с фиксированными взносами за себя и других членов КФХ.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 19.01.2024 № 03-15-05/3901.

Что касается 6-НДФЛ, то при отсутствии выплат физлицам этот расчет сдавать не надо.

Отметим, что граждане могут заниматься деятельностью в области сельского хозяйства без образования юрлица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), глава которого регистрируется как ИП.

В то же время можно создать юридическое лицо с организационно-правовой формой – КФХ.

Юрлица-КФХ без выплат физлицам должны сдавать ежеквартально нулевые РСВ и ненулевой годовой РСВ, а 6-НДФЛ им сдавать не надо.