Юрлица-КФХ должны ежеквартально сдавать РСВ, даже если они нулевые

Разъяснение дает ФНС в письме от 01.03.2024 № ЗГ-2-11/3018@.
Для снижения административной нагрузки на бизнес в нулевые РСВ включают только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 с нулями и прочерками. При этом надо указать код 2 в поле «Тип плательщика» раздела 1 РСВ.
Кроме того, глава КФХ должен еще в годовом РСВ заполнить раздел 2 с фиксированными взносами за себя и других членов КФХ.
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 19.01.2024 № 03-15-05/3901.
Что касается 6-НДФЛ, то при отсутствии выплат физлицам этот расчет сдавать не надо.
Отметим, что граждане могут заниматься деятельностью в области сельского хозяйства без образования юрлица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), глава которого регистрируется как ИП.
В то же время можно создать юридическое лицо с организационно-правовой формой – КФХ.
Юрлица-КФХ без выплат физлицам должны сдавать ежеквартально нулевые РСВ и ненулевой годовой РСВ, а 6-НДФЛ им сдавать не надо.
ФНС строго следит за точностью заполнения и сроками сдачи РСВ и 6-НДФЛ, чтобы вы не нарвались на штрафы за неправильно составленную отчетность, вы на практике отработаете необходимые навыки на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
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