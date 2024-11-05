Упрощенцы не всегда смогут платить НДС по сниженным ставкам

Применять ставку НДС 5% без права на вычет сможет бизнес на УСН с доходами от 60 до 250 млн рублей, ставку 7% – с доходами от 250 до 450 млн.

Но в некоторых случаях придется платить НДС по другой ставке.

Например, при импорте и если организация является налоговым агентом платить НДС надо по обычным ставкам — 20% или 10%.

При продаже макулатуры и металлолома НДС не платят, а при покупке агент на УСН удерживает НДС по ставке, которую применяет продавец.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.