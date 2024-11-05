Упрощенцы не всегда смогут платить НДС по сниженным ставкам

Но в некоторых случаях придется платить НДС по другой ставке.
Например, при импорте и если организация является налоговым агентом платить НДС надо по обычным ставкам — 20% или 10%.
При продаже макулатуры и металлолома НДС не платят, а при покупке агент на УСН удерживает НДС по ставке, которую применяет продавец.
Такое разъяснение дает региональное УФНС.
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