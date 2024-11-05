Маркетплейсы устраивают распродажи за счет селлеров

Продавцы на маркетплейсах пожаловались в ФАС. Их заставляют участвовать в акциях и делать скидки на свои товары.

Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) просит проверить, нарушают ли автоматические акции маркетплейсов закон о защите конкуренции.

Во время распродаж маркетплейсы устанавливают скидки до 50% на товары с плохой оборачиваемостью. Все это делают за счет продавцов, которые могут узнать о своем участии в акциях только после продаж. Об этом пишет «Коммерсант».

Автоматические акции Ozon и Wildberries начали тестировать с весны 2024 года. Если тогда селлерам предлагали самим выбирать товары, на которые они хотят сделать скидки, то сейчас это делает сама площадка.

В Wildberries заявили, что предупреждают селлеров за три дня до начала акций, также продавцы могут заранее установить минимальную цену товара. Маркетплейсы уверены, что акции помогают предпринимателям поднять свои позиции в поисковой выдаче и увеличить продажи.

Сами продавцы негативно относятся к автоматическому участию в распродажах, а навязанные условия не только вызывают отторжение, но и влекут за собой убытки.

«Если предприниматель лишается права контролировать цены, он попадает в зависимость от маркетплейса, становящегося основным каналом сбыта», — сказала руководитель антимонопольной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова.

В апреле 2024 года ФАС выдала маркетплейсам предписание устранить нарушения закона о защите конкуренции.