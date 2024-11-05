Минпромторг рассматривает предложения по индексации утильсбора, в том числе в пять раз

Министерство промышленности и торговли сообщило, что рассматривает предложения об индексации утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику.

Отраслевое сообщество и комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовили список предложений в том числе с целью развития благоприятных условий для инвестиций со стороны отечественных и зарубежных производителей. На основании полученных Минпромторгом России предложений сформирован проект постановления, он будет официально опубликован на федеральном портале.

Проект постановления предлагает индексировать коэффициенты утильсбора в отношении некоторых видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории РФ и Беларусь:

в 2025 году — в пять раз (кроме с/х тракторов до 340 л.с.);

с 2026 года по 2030 год — проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники.

Минпромторг считает, что индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. В том числе потому что для повышении их доступности Минпромторгом и Минсельхозом утвержден план приобретения сельхозтракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости.

Заявлено, что Министерство следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям меры господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией: от разработки до реализации. В частности, это субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности и кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса.