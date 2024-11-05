Т-Банк будет продвигать локальный бизнес через повышенный кешбэк для покупателей

У Т-Банка появился новый для российского рынка сервис по продвижению районного бизнеса. Кафе, рестораны, магазины и другие офлайн-точки смогут быстро находить покупателей. Банк предложит им повышенный кешбэк за покупки.
Алгоритмы приложения проанализируют аудиторию, которая часто делает покупки в конкретном районе города, и предложат выбрать повышенный кешбэк за покупки в торговой точке.
Для локальных предпринимателей сервис будет бесплатным. Также банк полностью компенсирует партнерам расходы на выплату кешбэка в первый месяц использования.
70% предпринимателей, которые уже воспользовались сервисом в тестовой выборке, увеличили свой оборот более чем на 30%.
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