Т-Банк будет продвигать локальный бизнес через повышенный кешбэк для покупателей

Жителям конкретного района города Т-Банк предложит повышенный кешбэк за покупки в местных кафе и магазинах. Предприниматели смогут сэкономить средства на рекламе и увеличить оборот на 30%.

У Т-Банка появился новый для российского рынка сервис по продвижению районного бизнеса. Кафе, рестораны, магазины и другие офлайн-точки смогут быстро находить покупателей. Банк предложит им повышенный кешбэк за покупки.

Алгоритмы приложения проанализируют аудиторию, которая часто делает покупки в конкретном районе города, и предложат выбрать повышенный кешбэк за покупки в торговой точке.

Для локальных предпринимателей сервис будет бесплатным. Также банк полностью компенсирует партнерам расходы на выплату кешбэка в первый месяц использования.

70% предпринимателей, которые уже воспользовались сервисом в тестовой выборке, увеличили свой оборот более чем на 30%.