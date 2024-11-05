Половина предпринимателей жалуется на нелегальный бизнес в своей сфере

Теневой бизнес не мешает развиваться только 13% компаний. Остальные предприниматели страдают от нечестной конкуренции.

51% предпринимателей сталкиваются с конкурентами, которые ведут нелегальный бизнес. Из них 40% оценили теневой сегмент в своей сфере в 10%, а 36% считают, что он составляет четверть рынка.

О том, что к нелегальному бизнесу относится половина компаний, заявили 17% респондентов, а 7% считают, что в их сфере доминируют недобросовестные предприниматели. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Бизнес-барометр страны» Торгово-промышленной палаты (ТПП).

47% бизнесменов считают главным признаком нелегального бизнеса отсутствие регистрации, 44% — неуплату налогов, 41% — отказ от получения разрешений и лицензий, а 37% — серые заплаты.

Участники опроса заявили, что теневой бизнес мешает развиваться легальному. Половина компаний считает такое влияние значительным, а 27% пожаловались на упущенную выгоду из-за огромной серой зоны. При этом 13% предпринимателей признались, что нелегальные конкуренты им совсем не мешают.