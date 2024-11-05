Половина предпринимателей жалуется на нелегальный бизнес в своей сфере

51% предпринимателей сталкиваются с конкурентами, которые ведут нелегальный бизнес. Из них 40% оценили теневой сегмент в своей сфере в 10%, а 36% считают, что он составляет четверть рынка.
О том, что к нелегальному бизнесу относится половина компаний, заявили 17% респондентов, а 7% считают, что в их сфере доминируют недобросовестные предприниматели. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Бизнес-барометр страны» Торгово-промышленной палаты (ТПП).
47% бизнесменов считают главным признаком нелегального бизнеса отсутствие регистрации, 44% — неуплату налогов, 41% — отказ от получения разрешений и лицензий, а 37% — серые заплаты.
Участники опроса заявили, что теневой бизнес мешает развиваться легальному. Половина компаний считает такое влияние значительным, а 27% пожаловались на упущенную выгоду из-за огромной серой зоны. При этом 13% предпринимателей признались, что нелегальные конкуренты им совсем не мешают.
Комментарии6
Удивительная тема опроса: "теневой бизнес мешает развиваться легальному". Надо было заявить тему: "Почему бизнес уходит в тень"
Согласно телевизора, у нас все прекрасно...
У нас и "налоговая реформа" (повышение налогов) исключительно по просьбам предпринимателей, которые уже просто не знают куда прибыль девать.
Неужели Вы полагаете, что "Ведомости" посмеют возразить этому?
у кого с телевизором, у меня и без него все прекрасно
Это замечательно... Только тогда не очень непонятен тезис: "Почему бизнес уходит в тень". Или полагаете, что подобное происходит из-за того, что у бизнеса тоже все прекрасно?
что ж...
Бизнес уходит в тень. Табор - в небо. Алитет - в горы....
На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Все идет, все течет, осень, друзья мои, прекрасная московская осень.
телевизор телевизору рознь. Пока в одном тиливизоре одно говорят, в другом ровно про то же самое - совершеено обратное.
VadimBA, Вы который смотрите?
Рад за Вас,. а у нас?