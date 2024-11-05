Мишустин раздал поручения по доработке Стратегии пространственного развития РФ

Председатель Правительства поручил представить доработанную версию Стратегии пространственного развития России в срок до 1 декабря 2024 года.

Правительство завершает формирование Стратегии пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее должны доработать и представить до 1 декабря.

Минэкономразвития занимается доработкой редакции Стратегии с учетом количественных показателей достижения ее целей в разрезе отраслей, а также вклада Стратегии в достижение национальных целей развития РФ.

В процессе доработки будут учтены цели и задачи, достигнутые сегодня в результате реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года, которую утвердили в 2019 году.

Одно из направлений доработки — конкретизация целей и инструментов пространственного развития новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Озвучена необходимость разработки цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов. Минэкономразвития, Минцифры и Росреестру поручено до 15 ноября 2024 года представить «дорожную карту» создания такой платформы. Мишустин отметил, что создание такого информационного ресурса — задача, поставленная Президентом.

В новой редакции Стратегии пространственного развития уделили внимание также развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Поставлена задача проработать вопрос о разработке проекта федеральной схемы территориального планирования в этой области. Доклад об этом поручено представить до 30 мая 2025.

Мишустин поручил до 9 декабря текущего года представить предложения о проведении пилотного проекта, цель которого – создать единую систему классификации и кодирования пространственных данных на примере объектов энергетики, транспорта и здравоохранения.

Ответственные – Росреестр, Минэкономразвития, Минтранс, Минздрав, Минэнерго и Росстат.