Экономика России

Около 900 поправок подготовил Минфин к проекту федерального бюджета 2025-2027

Правительство РФ одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Минфином совместно с министерствами и ведомствами подготовил около 900 поправок, которыми планируется перераспределить около 7 трлн рублей.

Антон Силуанов подчеркнул, что значительная часть изменений направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение СВО. Остальные поправки можно разделить на три группы.

Первая группа — это поправки, связанные с утверждением нацпроектов и перераспределением на них зарезервированных ресурсов. Всего на трехлетку такое перераспределение составит 1,8 трлн рублей.

Ключевые из них — нацпроекты:

  • «Семья»;

  • «Продолжительная и активная жизнь»;

  • «Новые материалы и химия»;

  • «Туризм и гостеприимство» (ресурсы перераспределяются на программы льготного кредитования гостиниц, что позволит увеличить номерной фонд не менее чем до 59 тыс. номеров. Будут созданы федеральные круглогодичные курорты, поддержаны регионы в целях увеличения туристических поездок по РФ);

  • «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (средства направят на создание новой инновационной модульной платформы для производства автомобилей).

  • «Инфраструктура для жизни» (допсредства на строительство, реконструкцию, ремонт, содержание автодорог федерального дорожного фонда позволят увеличить долю федеральных трасс в нормативном состоянии не менее чем до 85%).

Вторая группа поправок связана с распределением бюджетных ассигнований после принятия нормативно-правовых актов и обоснований министерствами и ведомствами.

Средства пойдут на льготное кредитование в рамках стимулирования инвестиционной деятельности в АПК для достижения целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Дополнительные ресурсы предусмотрены на поддержку новых регионов, социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, Дальнего Востока и Арктики, модернизацию 87 приоритетных пунктов пропуска через госграницу РФ к 2030 году.

Третья группа поправок предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм РФ и непрограммных направлений деятельности. В том числе на программы льготного лизинга, создание центров инженерных разработок на базе вузов и др.

Кроме того, поправками кабмина выделяются средства на индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов.

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