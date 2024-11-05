Около 900 поправок подготовил Минфин к проекту федерального бюджета 2025-2027

Правительство РФ одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Минфином совместно с министерствами и ведомствами подготовил около 900 поправок, которыми планируется перераспределить около 7 трлн рублей.

Антон Силуанов подчеркнул, что значительная часть изменений направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение СВО. Остальные поправки можно разделить на три группы.

Первая группа — это поправки, связанные с утверждением нацпроектов и перераспределением на них зарезервированных ресурсов. Всего на трехлетку такое перераспределение составит 1,8 трлн рублей.

Ключевые из них — нацпроекты:

«Семья»;

«Продолжительная и активная жизнь»;

«Новые материалы и химия»;

«Туризм и гостеприимство» (ресурсы перераспределяются на программы льготного кредитования гостиниц, что позволит увеличить номерной фонд не менее чем до 59 тыс. номеров. Будут созданы федеральные круглогодичные курорты, поддержаны регионы в целях увеличения туристических поездок по РФ);

«Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (средства направят на создание новой инновационной модульной платформы для производства автомобилей).

«Инфраструктура для жизни» (допсредства на строительство, реконструкцию, ремонт, содержание автодорог федерального дорожного фонда позволят увеличить долю федеральных трасс в нормативном состоянии не менее чем до 85%).

Вторая группа поправок связана с распределением бюджетных ассигнований после принятия нормативно-правовых актов и обоснований министерствами и ведомствами.

Средства пойдут на льготное кредитование в рамках стимулирования инвестиционной деятельности в АПК для достижения целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Дополнительные ресурсы предусмотрены на поддержку новых регионов, социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, Дальнего Востока и Арктики, модернизацию 87 приоритетных пунктов пропуска через госграницу РФ к 2030 году.

Третья группа поправок предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм РФ и непрограммных направлений деятельности. В том числе на программы льготного лизинга, создание центров инженерных разработок на базе вузов и др.

Кроме того, поправками кабмина выделяются средства на индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов.