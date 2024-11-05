Дополнительные выплаты работникам культуры не будут облагаться НДФЛ

Единовременные компенсации по программе «Земский работник культуры» будут выплачивать без удержания налога.

С 2025 года расширится список доходов, которые освобождены от уплаты НДФЛ.

В частности, налог не нужно платить с выплат, которые получают сотрудники, в виде единовременных компенсаций по государственной программе «Земский работник культуры». Об этом сказано в федеральном законе № 362-ФЗ.

Новая программа для работников культуры начнет действовать с 1 января 2025 года. Она предусматривает выплату компенсаций тем, кто приехал работать в сельские населенные пункты, поселки городского типа или в города с населением меньше 50 тыс. человек.

Выплаты по схожим программам, таким как «Земский доктор» и «Земский учитель», также не облагаются НДФЛ.