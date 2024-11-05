Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года

Правительство РФ согласовало изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека».

Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн до 6,25 трлн рублей включительно.

Минфин сообщил, что сейчас совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма перераспределения лимитов между банками — чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства дополнительно выделено 142,0 млрд.

Проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 предусмотрены на это 1 449,4 млрд рублей, в том числе в 2025 г. — 637,0 млрд, в 2026 г. — 454,1 млрд, в 2027 г. — 358,3 млрд рублей.