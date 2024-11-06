Для лимита по НДС упрощенцы учитывают доходы по УСН и ПСН

Если доход за предыдущий год превышает 60 млн рублей, с начала году УСН будет с НДС. ИП, который в прошлом году совмещал УСН и ПСН, должен суммировать доход по обеим системам налогообложения.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.09.2024 № 03-07-11/84783.

Если доход за прошлый год по УСН+ПСН был менее 60 млн рублей, то с начала текущего года НДС не будет.

Но доход текущего года тоже имеет значение. Как только он превысит 60 млн рублей (тоже на УСН+ПСН), то теряется право на освобождение от НДС с 1-го числа следующего месяца.

При этом на ПСН нет НДС, уточняет Минфин.

Отметим, что изначальные поправки в РНК предполагали, что можно совмещать ПСН без НДС и УСН с НДС. Но по новым поправкам такая ситуация исключается. Если доход за прошлый год больше 60 млн рублей, то не только будет НДС при УСН, но и не будет права на ПСН.

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