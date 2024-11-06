У малого и среднего бизнеса может появиться новая льгота

Предприниматели смогут снизить налоги за счет средств, которые они направят для помощи СВО.

Совет блогеров предложил создать законопроект, по которому представители малого и среднего бизнеса смогут засчитывать траты на гуманитарную помощь в расходы при использовании УСН «Доходы минус расходы».

Сейчас предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» платят налог по ставке 15%, бизнес на упрощенке с объектом «Доходы» — 6%. Налоговые льготы можно получить только при передаче средств некоммерческим организациям. Об этом пишут «Известия».

«Мы подумали, что, если бы была возможность снизить налоговую базу, больше предпринимателей хотели бы участвовать в благотворительности. Чтобы проверить эту гипотезу, мы провели опрос», — сказала основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.

Бизнес, который помогает пострадавшим в приграничных регионах и выделяет средства на благотворительность, вынужден платить дополнительный налог за это и не может учесть в расходах закупленную помощь.

Ожидается, что новая поправка будет мотивировать 61% предпринимателей заниматься благотворительностью, это позволит увеличить объем помощи. 24% считают, что новая льгота не повлияет на объем поддержки, которую они и так оказывают. И только 15% совсем не готовы заниматься такой деятельностью.