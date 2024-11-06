Компании с нулевой отчетностью обяжут платить страховые взносы

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обязать компании уплачивать страховые взносы. Даже если они не ведут деятельность, сдают нулевую отчетность и не производят выплат физлицам.
Такой законопроект с поправкой в ст. 419 НК уже направили на отзыв в правительство. Власти хотят, чтобы в ЕГРЮЛ стал меньше организаций, которые числятся в реестре, но по факту не ведут деятельность. Зачастую в таких компаниях оформлен только один сотрудник — руководитель. Об этом пишет ТАСС.
Также изменения пополнят бюджет дополнительными доходами и обеспечат равные условия для ведения предпринимательской деятельности.
По данным ФНС, в 2023 году нулевую отчетность сдали 4,5 тыс. юридических лиц. Из них 3,2 тыс. — это ООО и 17 акционерных обществ.
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Комментарии5
совсем уже очумели, какие еще взносы? базы нет
Показательные результаты поиска по запросу "Андрей Кутепов предложил"
два вопроса. Кутепов сможет ответить?
1) Он где денег возьмёт, если он деятельности не ведёт? А имущество и обязательства предприятия и собственника у нас по закону вещи сильно разные! Руководство не отвечает по обязательствам фирмы, фирма не отвечает по обязательствам руководства - практически у каждого предприятия в Уставе одним из первых пунктов означено.
2)
С дополнительным пополнением - понятно: лишь бы лишнего урвать, хоть с кого. Следующим предложением будет что платить должны даже не существующие и не зарегистрированные ))))))
Что означает вот та выделенная часть? Какие равные условия появляются и каких равных условий нет сегодня, когда не действующая и просто числящееся предприятие не платит?
Ему дышать свободно не дают?
Да, там логика безумная(что не новость).
Но..Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов полагает, что если неработающее предприятие будет платить взносы(каким образом-другой разговор), то это(оплата) увеличит его расходы. А это, в свою очередь, приведет к повышению цены(чего угодно. Того, чем это предприятие конкурирует с добросовестным). Но Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов не сообщает, каким образом неработающее, не имеющее продукта, предприятие может конкурировать с работающим.