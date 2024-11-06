Компании с нулевой отчетностью обяжут платить страховые взносы

Чтобы в ЕГРЮЛ было меньше недействующих организаций, власти обяжут платить страховые взносы, даже если у бизнеса нет сотрудников, кроме директора.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обязать компании уплачивать страховые взносы. Даже если они не ведут деятельность, сдают нулевую отчетность и не производят выплат физлицам.

Такой законопроект с поправкой в ст. 419 НК уже направили на отзыв в правительство. Власти хотят, чтобы в ЕГРЮЛ стал меньше организаций, которые числятся в реестре, но по факту не ведут деятельность. Зачастую в таких компаниях оформлен только один сотрудник — руководитель. Об этом пишет ТАСС.

Также изменения пополнят бюджет дополнительными доходами и обеспечат равные условия для ведения предпринимательской деятельности.

По данным ФНС, в 2023 году нулевую отчетность сдали 4,5 тыс. юридических лиц. Из них 3,2 тыс. — это ООО и 17 акционерных обществ.

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