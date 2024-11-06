Страховые взносы

Компании с нулевой отчетностью обяжут платить страховые взносы

Чтобы в ЕГРЮЛ было меньше недействующих организаций, власти обяжут платить страховые взносы, даже если у бизнеса нет сотрудников, кроме директора.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обязать компании уплачивать страховые взносы. Даже если они не ведут деятельность, сдают нулевую отчетность и не производят выплат физлицам.

Такой законопроект с поправкой в ст. 419 НК уже направили на отзыв в правительство. Власти хотят, чтобы в ЕГРЮЛ стал меньше организаций, которые числятся в реестре, но по факту не ведут деятельность. Зачастую в таких компаниях оформлен только один сотрудник — руководитель. Об этом пишет ТАСС.

Также изменения пополнят бюджет дополнительными доходами и обеспечат равные условия для ведения предпринимательской деятельности.

По данным ФНС, в 2023 году нулевую отчетность сдали 4,5 тыс. юридических лиц. Из них 3,2 тыс. — это ООО и 17 акционерных обществ.

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Комментарии

5
  • bogdanovv

    совсем уже очумели, какие еще взносы? базы нет

  • Almazzago

    Показательные результаты поиска по запросу "Андрей Кутепов предложил"

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    два вопроса. Кутепов сможет ответить?

    1) Он где денег возьмёт, если он деятельности не ведёт? А имущество и обязательства предприятия и собственника у нас по закону вещи сильно разные! Руководство не отвечает по обязательствам фирмы, фирма не отвечает по обязательствам руководства - практически у каждого предприятия в Уставе одним из первых пунктов означено.

    2)

    Также изменения пополнят бюджет дополнительными доходами и обеспечат равные условия для ведения предпринимательской деятельности.

    С дополнительным пополнением - понятно: лишь бы лишнего урвать, хоть с кого. Следующим предложением будет что платить должны даже не существующие и не зарегистрированные ))))))

    Что означает вот та выделенная часть? Какие равные условия появляются и каких равных условий нет сегодня, когда не действующая и просто числящееся предприятие не платит?

    Ему дышать свободно не дают?

    • Алексей Т.

      Да, там логика безумная(что не новость).

      Но..Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов полагает, что если неработающее предприятие будет платить взносы(каким образом-другой разговор), то это(оплата) увеличит его расходы. А это, в свою очередь, приведет к повышению цены(чего угодно. Того, чем это предприятие конкурирует с добросовестным). Но Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов не сообщает, каким образом неработающее, не имеющее продукта, предприятие может конкурировать с работающим.