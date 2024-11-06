Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries

Сервис для аналитики и эффективного управления продажами на маркетплейсах MPSTATS предлагает читателям «Клерка» получить бесплатный доступ к аналитике Wildberries на три дня.
Сервис помогает:
найти прибыльную нишу для новичка или крупного магазина;
изучить продавцов, их ассортимент, показатели и стратегии;
узнать характеристики топовых карточек;
определить оптимальную раскладку по складам;
оценить стоимость рекламы и затраты на участие в акциях.
MPSTATS авторизован Wildberries и входит в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.
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