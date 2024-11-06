Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries

Специально для читателей «Клерка» сервис управления продажами на маркетплейсах предлагает три дня бесплатного доступа к аналитике на Wildberries.

Сервис для аналитики и эффективного управления продажами на маркетплейсах MPSTATS предлагает читателям «Клерка» получить бесплатный доступ к аналитике Wildberries на три дня.

Сервис помогает:

найти прибыльную нишу для новичка или крупного магазина;

изучить продавцов, их ассортимент, показатели и стратегии;

узнать характеристики топовых карточек;

определить оптимальную раскладку по складам;

оценить стоимость рекламы и затраты на участие в акциях.

MPSTATS авторизован Wildberries и входит в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Получить спецпредложение от MPSTATS