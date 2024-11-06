Минфин: для налогового учета первичка должна соответствовать и НК, и закону о бухучете

Есть требования к первичному учетному документу и его оформлению для учета расходов по налогу на прибыль.

Для налогообложения прибыли расходы должны соответствовать общим требованиям п. 1 ст. 252 НК — обоснованность, документальная подтвержденность и связь с деятельностью по получению дохода.

Минфин в письме от 28.08.2024 № 03-03-06/1/81273 раскрыл, что документально подтвержденными расходами считаются затраты, подтвержденные документами:

оформленными по законодательству РФ;

либо оформленными по обычаям делового оборота, применяемым иностранным государством , на территории которого имели место расходы;

и/или документами, косвенно подтверждающими расходы — это может быть таможенная декларация, приказ о командировке, проездной документ, отчет о выполненной работе в соответствии с договором.

Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом, который составляют на бумажном носителе и/или в виде электронного документа, заверенного электронной подписью.

Реквизиты первичного учетного документа, которые обязательны, перечислены в п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ об бухучете.

Минфин сделал вывод, что первичный учетный документ должен соответствовать требованиям ст. 252 НК и закона о бухучете.

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