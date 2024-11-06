Обзоры для бухгалтера

Важные письма Минфина и ФНС за октябрь, как считать доходы для освобождения от НДС в 2025, призыв на военные сборы: экспертные разборы за неделю

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