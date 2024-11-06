В России начнут маркировать автозапчасти

Минпромторг подготовил постановление о запуске эксперимента по маркировке автозапчастей. Документ направят на межведомственное согласование.

В июне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что маркировка затронет все автокомпоненты и запчасти. Это позволит снизить число контрафактной продукции на рынке. Сейчас уровень подделок среди иностранных брендов превысил 50%.

«Наряду с этим целесообразно рассмотреть возможность запуска реестра добросовестных импортеров, соблюдающих все установленные требования — как в отношении потребителей, так и в отношении государства», — сказал сенатор Олег Земцов.

С 1 июля 2024 года в экспериментальном режиме началась маркировка смазочных материалов и специальных жидкостей для автомобилей. Это продлится до 28 февраля 2025 года.