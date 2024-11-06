Пенсионеры могут частично вернуть НДФЛ

Если пенсионер сдает жилье в аренду, но не платит налог на профессиональный доход как самозанятый, а сдает декларацию 3-НДФЛ, то он имеет право заявить налоговый вычет с полученных доходов.

Россияне на пенсии, у которых есть доход, облагаемый НДФЛ, имеют право получить налоговые вычеты.

Например, по расходам на оплату медицинских услуг и лекарств. Также социальный вычет можно получить за взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования.

Работающие пенсионеры могут заявить налоговый вычет за счет НДФЛ, который ранее уже перечислили в бюджет с полученных ими доходов. Это могут сделать те, кто сдает в аренду жилье и не применяет налог на профессиональный доход, но каждый год сдает декларацию 3-НДФЛ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также пенсионеры могут получить имущественный вычет, если они потратили средства на покупку жилья или оплату процентов по ипотеке. Налог можно вернуть за три года до покупки жилья. Например, если квартиру купили в 2024 году, то вычет можно получить в 2025 году за период 2023-2021.