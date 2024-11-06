Налоговики советуют бизнесу на ПСН заранее подавать уведомления об уменьшении налога

Направить уведомление в налоговую нужно не позднее чем за 20 дней до уплаты налога. Фиксированные взносы нужно уплатить до 9 января 2025 года.

Налог по патентной системе налогообложения можно уменьшить на сумму страховых взносов, которые подлежат уплате в текущем году. Несмотря на то, что срок уплаты в 2024 году из-за новогодних каникул переносится на 2025 год, их все равно нужно заплатить до конца года.

Фиксированные взносы за 2024 год нужно уплатить не позднее 9 января 2025 года, а взносы в размере 1% — не позднее 1 июля 2025.

УФНС рекомендует направлять уведомления об уменьшении патента на страховые взносы не позднее чем за 20 рабочих дней до срока уплаты налога по ПСН.

«Страховые взносы за 2024 год в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей необходимо будет уплатить до 1 июля 2025 года. Их также можно использовать для уменьшения налога по ПСН за текущий или за 2025 год», — сказано на сайте ФНС.

ИП с сотрудниками также могут уменьшить налог на взносы за работников. Размер сокращения составляет не больше 50% платы за патент.