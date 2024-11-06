Чем запомнился октябрь в «Клерке» глазами сотрудников

Среди ключевых событий — приход новых специалистов, разделение на продуктовые дивизионы, запуск страницы сертификатов, рекордные результаты продаж, обновления в соцсетях и визуальном оформлении сайта.
Борис Мальцев
Фаундер компании
Изменения в работе отдела «Бизнес». Пришли Женя и Катя, и там произошли качественные изменения, которые привели к выполнению плана.
Изменения в подходе к продуктовым командам. Разделение компании на дивизионы в части продуктов. Ждем результатов от этих решений.
Купили менеджерам суперкресла (это же было в октябре?).
Создали страницу сертификатов: https://www.klerk.ru/pro/my-certificates/.
День рождения «Клерка» — 23 года.
Муай-тай. Сами посмотрите:
В компанию выходит исполнительный директор Марк Ланговой. В октябре закончился цикл переговоров и достигнуто соглашение.
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Карина
СEO компании
Из ярких событий — рост в должности у наших коллег (от менеджера продаж до руководителя группы):
🔥Светлана — руководитель группы сопровождения клиентов бизнеса;
🔥Вера — руководитель группы активных продаж (ЦОК).
Дима
Продакт первого дивизиона
Изменения в подходе к продуктовым командам.
Оценки ответов экспертов в консультациях: 99,5% оценок пользователей — 5⭐️.
Нравятся праздничные логотипы, отмечу их еще.
Екатерина
Руководитель группы активных продаж
Коллеги, привет!
В этом месяце у хантеров тоже были яркие достижения:
Ангелина перевыполнила план на 113%, заработав много рублей.
Привлекли клиента, который выпускает рекордные 10 статей в день и разместил первую в истории «Клерка» сквозную ссылку.
Всем причастным спасибо за помощь и участие!
Светлана
Руководитель группы сопровождения клиентов бизнеса
Семенко Люба в октябре перевыполнила план, достигнув рекордного для себя показателя в 1 739 000 рублей🔥. Наша команда выполнила план на 112%, еще раз доказав, что мы — настоящая команда!
Елена
Главный редактор
Появился второй выпускающий редактор, которого мы так ждали.
Начали проводить ликбезы для отдела «Бизнес» и создавать на их основе базу знаний.
Активно работали над контентными проектами, направленными на повышение видимости в поисковых системах и привлечение читателей (актуализация популярных материалов, проект «Налоговая реформа-2025»).
Возобновили активную работу по инфопартнерству. Теперь о «Клерке» будут упоминать на ключевых профессиональных мероприятиях.
Хочу, кстати отметить, визуальную рекламу и наши соцсети, очень классные креативы).
Владимир
Руководитель отдела Дизайна
Запустили новый лендинг для зимней конференции.
Обновили лендинг для подписки «Премиум».
Усилили взаимодействие с продакт-менеджерами.
Создали яркое праздничное оформление шапки сайта.
Начали тесное сотрудничество с IT-департаментом над развитием дизайн-системы.
Екатерина
Руководитель отдела продаж ЦОК
Отдел сопровождения перевыполнил план на 131%.
ЦОК #1 завершил месяц с перевыполнением плана на 107%.
ЦОК #2 выполнил план на 92% — хоть и не 100%, но я ими горжусь!
(И это еще не окончательный результат 😉)
Поездка в офис в Краснодар и личное знакомство с коллегами — невероятно яркое событие для меня.
Отчеты в Битриксе — хвала Денису!
Ольга
SMM-редактор
1. И, главное, мой первый полный месяц работы в «Клерке»! Ура-ура! 🎉
Отсюда: 2. Знакомство с замечательными коллегами. Ребята из маркетинга — душевные, внимательные, отзывчивые. Редакция — это любовь, настоящие профи! ❤️
Рабочие достижения:
3. Самый большой охват в ВК за последние полгода — почти 1,3 млн человек увидели наши посты.
4. Начали делать посевы на «Бухмолнию» в Телеграме и публиковать сторис. В итоге — наибольший месячный рост подписчиков с начала года и +52% к количеству реакций!
5. В соцсетях появилось больше визуального контента — теперь делаем карточки для консультаций и разборов.
Личное (захотелось поделиться): 6. Куплены билеты в Пхукет и Убуд. Скоро буду выходить на созвоны под шум моря! 🌊 7. Поездки в Москву и Сочи — тоже добавили ярких впечатлений.
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