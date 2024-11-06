Менеджмент

Чем запомнился октябрь в «Клерке» глазами сотрудников

Этот пост, рожденный в служебной CRM-системе Битрикс, собрал мысли сотрудников о достижениях и обновлениях компании «Клерк» за последний месяц.
Чем запомнился октябрь в «Клерке» глазами сотрудников

Среди ключевых событий — приход новых специалистов, разделение на продуктовые дивизионы, запуск страницы сертификатов, рекордные результаты продаж, обновления в соцсетях и визуальном оформлении сайта.

Борис Мальцев

Фаундер компании

  1. Изменения в работе отдела «Бизнес». Пришли Женя и Катя, и там произошли качественные изменения, которые привели к выполнению плана.

  2. Изменения в подходе к продуктовым командам. Разделение компании на дивизионы в части продуктов. Ждем результатов от этих решений.

  3. Купили менеджерам суперкресла (это же было в октябре?).

  4. Создали страницу сертификатов: https://www.klerk.ru/pro/my-certificates/.

  5. День рождения «Клерка» — 23 года.

  6. Муай-тай. Сами посмотрите:

  7. В компанию выходит исполнительный директор Марк Ланговой. В октябре закончился цикл переговоров и достигнуто соглашение.

  8. Подписывайтесь на мой телеграм-канал: https://t.me/totklerk

Карина

СEO компании

Из ярких событий — рост в должности у наших коллег (от менеджера продаж до руководителя группы):

  • 🔥Светлана — руководитель группы сопровождения клиентов бизнеса;

  • 🔥Вера — руководитель группы активных продаж (ЦОК).

Дима

Продакт первого дивизиона

  • Изменения в подходе к продуктовым командам.

  • Оценки ответов экспертов в консультациях: 99,5% оценок пользователей — 5⭐️.

  • Нравятся праздничные логотипы, отмечу их еще.

Екатерина

Руководитель группы активных продаж

Коллеги, привет!

В этом месяце у хантеров тоже были яркие достижения:

  1. Ангелина перевыполнила план на 113%, заработав много рублей.

  2. Привлекли клиента, который выпускает рекордные 10 статей в день и разместил первую в истории «Клерка» сквозную ссылку.

Всем причастным спасибо за помощь и участие!

Светлана

Руководитель группы сопровождения клиентов бизнеса

Семенко Люба в октябре перевыполнила план, достигнув рекордного для себя показателя в 1 739 000 рублей🔥. Наша команда выполнила план на 112%, еще раз доказав, что мы — настоящая команда!

Елена

Главный редактор

  • Появился второй выпускающий редактор, которого мы так ждали.

  • Начали проводить ликбезы для отдела «Бизнес» и создавать на их основе базу знаний.

  • Активно работали над контентными проектами, направленными на повышение видимости в поисковых системах и привлечение читателей (актуализация популярных материалов, проект «Налоговая реформа-2025»).

  • Возобновили активную работу по инфопартнерству. Теперь о «Клерке» будут упоминать на ключевых профессиональных мероприятиях.

  • Хочу, кстати отметить, визуальную рекламу и наши соцсети, очень классные креативы).

Владимир

Руководитель отдела Дизайна

  • Запустили новый лендинг для зимней конференции.

  • Обновили лендинг для подписки «Премиум».

  • Усилили взаимодействие с продакт-менеджерами.

  • Создали яркое праздничное оформление шапки сайта.

  • Начали тесное сотрудничество с IT-департаментом над развитием дизайн-системы.

Екатерина

Руководитель отдела продаж ЦОК

Отдел сопровождения перевыполнил план на 131%.

  • ЦОК #1 завершил месяц с перевыполнением плана на 107%.

  • ЦОК #2 выполнил план на 92% — хоть и не 100%, но я ими горжусь!

    (И это еще не окончательный результат 😉)

  • Поездка в офис в Краснодар и личное знакомство с коллегами — невероятно яркое событие для меня.

  • Отчеты в Битриксе — хвала Денису!

Ольга

SMM-редактор

1. И, главное, мой первый полный месяц работы в «Клерке»! Ура-ура! 🎉

Отсюда: 2. Знакомство с замечательными коллегами. Ребята из маркетинга — душевные, внимательные, отзывчивые. Редакция — это любовь, настоящие профи! ❤️

Рабочие достижения:

3. Самый большой охват в ВК за последние полгода — почти 1,3 млн человек увидели наши посты.

4. Начали делать посевы на «Бухмолнию» в Телеграме и публиковать сторис. В итоге — наибольший месячный рост подписчиков с начала года и +52% к количеству реакций!

5. В соцсетях появилось больше визуального контента — теперь делаем карточки для консультаций и разборов.

Личное (захотелось поделиться): 6. Куплены билеты в Пхукет и Убуд. Скоро буду выходить на созвоны под шум моря! 🌊 7. Поездки в Москву и Сочи — тоже добавили ярких впечатлений.

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