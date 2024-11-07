За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

Ситуация: в связи со сложным материальным положением человеку на работе выдали беспроцентный заем на 18 месяцев. Бухгалтер удерживает у него НДФЛ с матвыгоды, с чем сотрудник не согласен. По его мнению, отсутствие процентов по займу по своей сути является материальной помощью, и НДФЛ быть не должно.
НДФЛ будет, поясняет Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-04-05/97571.
С 01.01.2024 матвыгода по займу облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы одного условия:
заем получен от работодателя;
заем получен от компании или ИП, взаимозависимых с работодателем;
экономия на процентах фактически является матпомощью либо формой встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).
Таким образом, в описанной ситуации матвыгода сотрудника облагается НДФЛ.
Налоговая база с матвыгоды по беспроцентному займу – 2/3 минимального значения ставки ЦБ (на дату заключения договора или дату получения дохода).
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Комментарии1
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