За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

Экономия на процентах по займу от работодателя – это матвыгода, облагаемая НДФЛ.

Ситуация: в связи со сложным материальным положением человеку на работе выдали беспроцентный заем на 18 месяцев. Бухгалтер удерживает у него НДФЛ с матвыгоды, с чем сотрудник не согласен. По его мнению, отсутствие процентов по займу по своей сути является материальной помощью, и НДФЛ быть не должно.

НДФЛ будет, поясняет Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-04-05/97571.

С 01.01.2024 матвыгода по займу облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы одного условия:

заем получен от работодателя;

заем получен от компании или ИП, взаимозависимых с работодателем;

экономия на процентах фактически является матпомощью либо формой встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Таким образом, в описанной ситуации матвыгода сотрудника облагается НДФЛ.

Налоговая база с матвыгоды по беспроцентному займу – 2/3 минимального значения ставки ЦБ (на дату заключения договора или дату получения дохода).

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