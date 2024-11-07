🤩 Суперцена на самые востребованные курсы для бухгалтера — 3 500 рублей!

До 8 октября вы можете купить онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, управленке, учету на маркетплейсах, УСН и налоговой реформе-2025 за 3 500 рублей. Актуализируйте свои знания и компетенции, чтобы претендовать на повышение зарплаты в штате или более высокий чек на аутсорсе.

Запускаем акцию на онлайн-курсы, которые нужны каждому бухгалтеру — особенно в преддверии налоговой реформы-2025.

В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится вдвое. Трудно придется всем: и компаниям на ОСНО, и упрощенцам. Поэтому вырастет спрос на компетентных бухгалтеров, которые настроят учетную политику для более выгодной работы в 2025 году, помогут определиться с системой налогообложения и выбрать лучшую налоговую ставку для бизнеса, защитят от проверок ФНС и штрафов.

Станьте таким профессионалом — расширьте свои знания, освойте инструменты, которые необходимы для успешной работы в 2025 году. Получите конкурентное преимущество, освоив новые правила уже сейчас, на онлайн-курсах «Клерка».

Выбирайте курсы со скидками до -82% и приступайте к учебе.

Каталог курсов

Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать с учетом изменений налоговой реформы-2025, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в нововведениях и может защитить компанию от претензий налоговой.

На онлайн-курсе вы разберетесь во всех юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу мы добавили важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку меньше двух месяцев! Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена со скидкой 61%: 3 500 рублей вместо 9 000 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход.

На онлайн-курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

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