🤩 Суперцена на самые востребованные курсы для бухгалтера — 3 500 рублей!

Запускаем акцию на онлайн-курсы, которые нужны каждому бухгалтеру — особенно в преддверии налоговой реформы-2025.
В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится вдвое. Трудно придется всем: и компаниям на ОСНО, и упрощенцам. Поэтому вырастет спрос на компетентных бухгалтеров, которые настроят учетную политику для более выгодной работы в 2025 году, помогут определиться с системой налогообложения и выбрать лучшую налоговую ставку для бизнеса, защитят от проверок ФНС и штрафов.
Станьте таким профессионалом — расширьте свои знания, освойте инструменты, которые необходимы для успешной работы в 2025 году. Получите конкурентное преимущество, освоив новые правила уже сейчас, на онлайн-курсах «Клерка».
Выбирайте курсы со скидками до -82% и приступайте к учебе.
Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать с учетом изменений налоговой реформы-2025, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в нововведениях и может защитить компанию от претензий налоговой.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
На онлайн-курсе вы разберетесь во всех юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу мы добавили важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
Цена со скидкой 79%: 3 500 рублей вместо
16 350 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
15 950 рублей.
Налоговая реформа-2025
В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку меньше двух месяцев! Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.
После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.
Цена со скидкой 61%: 3 500 рублей вместо
9 000 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход.
На онлайн-курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо
12 700 рублей.
Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию