Дивиденды, полученные IT-компанией, идут в общие доходы для целей налоговых льгот

Для налоговых льгот доля профильных доходов IT-компании должна быть от 70%. Эту долю считают так: профильные доходы / доходы всего х 100%. В общие доходы включают, в том числе, полученные компанией дивиденды.

Соответственно, дивиденды уменьшают долю профильных доходов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.10.2024 № 03-03-06/1/100386.

В состав общих расходов не включают курсовую разницу и доходы от уступки права требования долга, возникшего при признании доходов от IT-деятельности.

Другие доходы от реализации и внереализационные доходы учитывают при расчете 70-процентной доли.

Дивиденды – это внереализационные доходы. Их учитывают для расчета доли.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.