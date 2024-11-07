Дивиденды, полученные IT-компанией, идут в общие доходы для целей налоговых льгот

Соответственно, дивиденды уменьшают долю профильных доходов.
Разъяснение дает Минфин в письме от 16.10.2024 № 03-03-06/1/100386.
В состав общих расходов не включают курсовую разницу и доходы от уступки права требования долга, возникшего при признании доходов от IT-деятельности.
Другие доходы от реализации и внереализационные доходы учитывают при расчете 70-процентной доли.
Дивиденды – это внереализационные доходы. Их учитывают для расчета доли.
Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
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