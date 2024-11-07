Законопроект о хорошем и быстром интернете вдоль автодорог прошел первое чтение

Задачу организовать доступ к высокоскоростному интернету по всей стране — не только в больших, но и в малых городах, селах и вдоль трасс — обозначил Президент в послании Федеральному собранию.
Законопроект позволит расширить зону покрытия интернетом и связью и повысит их качество на трассах и в расположенных вблизи них малых населенных пунктах. Это важно не только для комфортного передвижения по дорогам, но и для работы экстренных служб в случае ЧП.
Один из соавторов поправок — председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что существующие положения ФЗ «О связи» и «Об автодорогах» требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог.
По данным Хинштейна, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE — от 54% до 75%, а региональные дороги — сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. Особенно проблема актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока.
Законопроект предлагает:
закрепить в ФЗ «Об автодорогах», что сооружения связи (при учете допустимых габаритов) можно размещать в границах полос отвода автодорог;
убрать правовую неопределенность, установив в ФЗ «О связи», что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий и сооружений связи в границах полос отвода автодорог происходит в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автодорогах;
установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами при переносе линий связи — убрать для владельца автодороги, при строительстве которой нужно перенести линии, возможность не только переносить объекты связи, но и требовать от оператора за это деньги.
Комментарии1
Очень актуальная проблема. Рады такому законопроекту! Недавно в нас в регионе торжественно открыли новую трассу в объезд областного центра и новый мост через реку. Грандиозная стройка, но интернета возле моста и вдоль этой трассы нет. Вблизи находится небольшой населённый пункт (построили там дом) и без интернета как на необитаемом острове )))))