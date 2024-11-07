Законопроект о хорошем и быстром интернете вдоль автодорог прошел первое чтение

Госдума поддержала разработанный депутатами и сенаторами законопроект о размещении и эксплуатации сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог.

Задачу организовать доступ к высокоскоростному интернету по всей стране — не только в больших, но и в малых городах, селах и вдоль трасс — обозначил Президент в послании Федеральному собранию.

Законопроект позволит расширить зону покрытия интернетом и связью и повысит их качество на трассах и в расположенных вблизи них малых населенных пунктах. Это важно не только для комфортного передвижения по дорогам, но и для работы экстренных служб в случае ЧП.

Один из соавторов поправок — председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что существующие положения ФЗ «О связи» и «Об автодорогах» требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог.

По данным Хинштейна, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE — от 54% до 75%, а региональные дороги — сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. Особенно проблема актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока.

Законопроект предлагает: