Совет Федерации одобрил закон о регулировании труда работников, когда они наставники

6 ноября Совфед поддержал принятый в Госдуме и разработанный депутатами и сенаторами закон, который урегулирует труд работников, выполняющих функции наставников.

Этот закон вводит в ТК новую статью 351.8. Благодаря ему наставники, помогающие новым специалистам адаптироваться на месте работы, получат официальный статус в законодательстве и дополнительные гарантии.

По словам члена комитета СФ по социальной политике Игоря Кастюкевича, согласно действующему законодательству работодатель не обязан фиксировать отношения между ним и работником при исполнении наставничества. «Теперь мы определяем наставничество как форму трудовых отношений», — заявил он.

Так, в Трудовом кодексе появляется термин «наставничество на рабочем месте». Его осуществляет сотрудник при условии его письменного согласия по поручению работодателя.

Сроки и условия пропишут в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

При этом от наставничества можно досрочно отказаться. Также такое поручение может отменить работодатель.

Наставничество будет дополнительно оплачиваться — за счет работодателя с учетом его системы оплаты труда, а также содержания и объема работы в рамках наставничества.

Считается, что закон создаст условия для развития наставничества и поможет снизить текучку кадров, которая выше всего среди молодых работников.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.