Силуанов: использование криптовалют оправдано для внешних расчетов, но не для инвестиций

Вот ключевые тезисы его выступления:
Доверие к финансам и предсказуемость действий государства в ближайшие годы позволяют делать инвестиции и принимать важные решения.
Минфин делает все, чтобы снизить инфляцию в стране.
Количество наличных денег будет сокращаться — это мировая тенденция.
Использование криптовалют оправдано для внешних расчетов, но не для инвестиций.
Силуанов рассказал, во что лучше вкладывать деньги:
«Если надолго, то лучше вложиться в государственные бумаги. Минфин сейчас выпускает бумаги с хорошими доходностями. Депозит — хороший инструмент. Сейчас такие ставки — не каждый бизнес может обеспечить такую доходность. Но если есть ресурсы и финансы, подумайте не только о том, как приумножить деньги, а как вложить их в образование, воспитание детей. Это самое лучшее вложение, самый лучший капитал», — сказал министр.
Ранее Силуанов заявил, что у БРИКС будут независимые от Запада финансовые механизмы.
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