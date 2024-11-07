Силуанов: использование криптовалют оправдано для внешних расчетов, но не для инвестиций

Вот ключевые тезисы его выступления:

Силуанов рассказал, во что лучше вкладывать деньги:

«Если надолго, то лучше вложиться в государственные бумаги. Минфин сейчас выпускает бумаги с хорошими доходностями. Депозит — хороший инструмент. Сейчас такие ставки — не каждый бизнес может обеспечить такую доходность. Но если есть ресурсы и финансы, подумайте не только о том, как приумножить деньги, а как вложить их в образование, воспитание детей. Это самое лучшее вложение, самый лучший капитал», — сказал министр.