Инвестиции

Силуанов: использование криптовалют оправдано для внешних расчетов, но не для инвестиций

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с лекцией «Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития» в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Вот ключевые тезисы его выступления:

  • Доверие к финансам и предсказуемость действий государства в ближайшие годы позволяют делать инвестиции и принимать важные решения.

  • Минфин делает все, чтобы снизить инфляцию в стране.

  • Количество наличных денег будет сокращаться — это мировая тенденция.

  • Использование криптовалют оправдано для внешних расчетов, но не для инвестиций.

Силуанов рассказал, во что лучше вкладывать деньги:

«Если надолго, то лучше вложиться в государственные бумаги. Минфин сейчас выпускает бумаги с хорошими доходностями. Депозит — хороший инструмент. Сейчас такие ставки — не каждый бизнес может обеспечить такую доходность. Но если есть ресурсы и финансы, подумайте не только о том, как приумножить деньги, а как вложить их в образование, воспитание детей. Это самое лучшее вложение, самый лучший капитал», — сказал министр.

Ранее Силуанов заявил, что у БРИКС будут независимые от Запада финансовые механизмы.

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