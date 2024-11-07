«ДОМ.РФ» впервые выйдет на IPO. Доля государства снизится на 50%

Разработанный Минфином законопроект создает условия для проведения первого публичного размещения акций АО «ДОМ.РФ».
Это позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, считает Минфин.
Установленная законом доля владения РФ акциями ДОМ.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет.
Кроме того, для продолжения деятельности ДОМ.РФ как единого института развития в жилищной сфере на законодательном уровне будут закреплены его ключевые функции. Это:
выпуск инфраструктурных облигаций;
агент Российской Федерации по вовлечению в оборот земельных участков;
оператор мер господдержки.
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