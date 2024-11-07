«ДОМ.РФ» впервые выйдет на IPO. Доля государства снизится на 50%

Правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO (публичного размещения акций) для ДОМ.РФ.

Разработанный Минфином законопроект создает условия для проведения первого публичного размещения акций АО «ДОМ.РФ».

Это позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, считает Минфин.

Установленная законом доля владения РФ акциями ДОМ.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет.

Кроме того, для продолжения деятельности ДОМ.РФ как единого института развития в жилищной сфере на законодательном уровне будут закреплены его ключевые функции. Это: