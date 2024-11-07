Фальсифицированные пищевые продукты не облагаются НДС

Оборот фальсификата запрещен, а значит нет реализации и нет НДС.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-14/95927.

Фальсифицированные пищевые продукты – умышленно измененные (поддельные) или имеют скрытые свойства и качество, и информация о них заведомо неполная или недостоверная.

Обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установлен факт фальсификации, запрещено.

А раз оборот каких-либо пищевых продуктов запрещен, то такой оборот не является реализацией и, соответственно, объекта налогообложения НДС не возникает.