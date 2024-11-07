80% участников ВЭД автоматически подают и регистрируют транзитные декларации

Таможня сократит время проверки грузового транспорта на границе до 10 минут без остановки автомобиля.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев на форуме «Международный день торговли 2024» рассказал о цифровых решениях, которые позволяют упростить процедуру проверки грузов на таможне. «Клерк» тоже присутствовал.

Новые системы ФТС позволяют выпускать декларацию с одновременной разгрузкой товаров, чтобы участники внешнеэкономической деятельности могли экономить время и средства на хранении продукции до таможенного контроля.

Этой технологией могут пользоваться те, кто заранее информирует таможенные органы о поставке и предварительно декларирует товары. В 2024 году по этой технологии прошли проверку более 20 тыс. контейнеров. Предприниматели оформили около 14 тыс. деклараций.

Практически 80% транзитных деклараций подаются и регистрируются автоматически. В ближайшее время ФТС создаст систему, которая будет принимать решения об автоматическом выпуске транзитных деклараций. Информация поступит от других государственных органов через межведомственный обмен.

С серьезной нагрузкой сталкиваются автомобильные пункты пропуска, поэтому главной задачей ФТС в ближайшее время станет их реконструкция и оптимизация. Вместе с Минтрансом таможня внедряет цифровые элементы контроля. Например, автоматическое распознавание номера грузового транспорта, измерение его габаритов и массы. Цель — сократить время на проверку автомобилей до 10 минут.

Для контроля грузоперевозок начали применять портальную систему контроля — когда автомобиль не останавливается, а проверка проходит уже во время движения. Такая система прослеживаемости позволяет быстро пропускать машины на границе. В рамках системы управления рисками дополнительную проверку проходит только 1% грузов.