Россияне вложили в негосударственные пенсионные фонды больше 90 млрд рублей

Жители страны внесли в продукты НПФ на 45% больше средств. Сотрудники вложили 58,2 млрд рублей, а их работодатели — 33,4 млрд.

За первые шесть месяцев 2024 года вложения россиян в продукты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) выросли на 45% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Они составили 91,6 млрд рублей.

58,2 млрд рублей внесли физические лица по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Юридические лица вложили 33,4 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

«Повышенный интерес граждан к НПФ обусловлен в первую очередь с запуском программы долгосрочных сбережений, которая обладает хорошими преимуществами», — сказала генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

Работодатели стали вкладывать на 36% больше средств в негосударственные пенсии сотрудников, чтобы завоевать их лояльность, привлечь специалистов и удержать их в ситуации дефицита кадров.

По объему взносов в НПФ лидирует Москва (24,5 млрд рублей), за ней следует ХМАО (5,7 млрд), Московская область (4,8 млрд), Санкт-Петербург (3,6 млрд), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3 млрд).