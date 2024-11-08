Центробанк ограничит выдачу ипотеки и автокредитов

Чтобы снизить закредитованность населения и долю рискованных кредитов, регулятор установит новые ограничения для банков. Они начнут действовать с 1 апреля 2025 года.

Комитет Госдумы по финансовому рынку внес поправки ко второму чтению законопроекта о праве Центробанка ограничить банкам выдачу ипотеки. Также лимиты будут применять и к автокредитам.

В первом чтении депутаты решили, что ЦБ сможет ограничивать долю кредитов, обеспеченных залогом недвижимости, земельных участков, жилых и нежилых помещений, а также машино-мест и объектов незавершенного строительства. Лимиты не будут действовать на ипотеку, по которой в обеспечении указаны морские, воздушные и речные суда.

В доработанной версии макропруденциальные лимиты будут распространяться в том числе на автокредиты. Такие ограничения нужны, чтобы ограничить долю рискованных кредитов, контролировать закредитованность населения, а также убедить банки не выдавать займы клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Если законопроект примут, его положения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.