С 2025 года в законе о таможенном регулировании будет ряд новшеств по электронной торговле

Минфин подготовил изменения в закон о таможенном регулировании, которые необходимы на уровне национального законодательства в связи с принятием правил ЕАЭС.

Директор Департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Никита Золкин на круглом столе Международного таможенного форума рассказал про подготовленные предложения. Проект поправок с изменениями в закон о таможенном регулировании размещен для общественного обсуждения.

Основные новеллы документа:

Кабмин сможет устанавливать ставки таможенного сбора за операции с товарами электронной торговли. Они будут дифференцированы в зависимости от стоимости товаров. «Будет такая же по сути (но не по суммам) шкала, которая действует в отношении обычных товаров, с определенным необлагаемым порогом», — отметил Золкин.

Для уплаты и возврата таможенных платежей разрешат использовать карты «Мир».

Установление требований к операторам электронной торговли.

Установление требований к устройству и оборудованию складов операторов электронной торговли.

Установление упрощенного порядка определения стоимости товаров электронной торговли.

Правительство РФ сможет устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, а также перечень товаров электронной торговли, в отношении которых они будут применяться.

«Кроме того, нам предстоит дополнительно обсудить порядок возврата таможенных платежей при прямой поставке товаров, а также применение ставок пошлин в отношении товаров, которые продаются с таможенного склада и передаются на основании заявления физлица», — отметил Золкин.

По его словам, ожидаемый срок вступления в силу документа — 1 января 2025 года.

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