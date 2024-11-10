Минюст зарегистрировал новую декларацию по УСН

ФНС сообщила, что Минюст провел регистрацию ее приказа от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ с новой формой декларации по УСН.

Согласно приказу, в декларацию, в частности, внесены следующие изменения:

в титульный лист добавлен признак применяемого объекта налогообложения — доходы либо доходы минус расходы;

добавлен раздел 4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)».

Благодаря изменениям плательщики УСН, местом нахождения (жительства) которых на дату регистрации ККТ были новые регионы, смогут уменьшить налог (авансовый платеж) на расходы по приобретению одного экземпляра ККТ, но не более 28 000 рублей. Касса должна быть включена в реестр ККТ и зарегистрирована на указанных территориях до 31.12.2025 включительно.

ФНС уточнила, что новая форма, порядок заполнения и формат представления декларации по УСН применяется со 2 января 2025 года.

Эту новую форму надо будет сдавать уже за 2024 год.