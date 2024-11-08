ФНС объяснила, почему в 2024 году изменились суммы налогов на имущество

На итоговую сумму имущественных налогов влияют решения региональных властей, которые могут пересмотреть ставки и льготы.

Размер имущественных налогов может измениться из-за отмены льгот или пересмотра ставок региональными властями. На итоговую сумму транспортного налога влияют повышающие коэффициенты для легковых автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей.

По общим причинам сумму земельного налога могут пересмотреть из-за изменения кадастровой стоимости земельного участка. Например, после внесения изменений в его характеристики. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налог на имущество физических лиц может вырасти, если есть другие основания. Например, в результате перерасчета налога, утраты права применять льготы, а также при поступлении уточненной информации из других ведомств.

Чтобы уточнить, что именно повлияло на рост налогов в конкретном случае, ФНС рекомендует обратиться в контакт-центр или в инспекцию.