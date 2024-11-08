Обороты владельцев продуктовых магазинов выросли на 15%. И причина не только в тратах населения

Предприниматели, которые принимают несколько способов оплаты покупок, зарабатывают в три раза больше тех, кто пользуется только одним видом платежа.

Россияне стали больше тратить на продукты. Обороты владельцев продуктовых супермаркетов в январе-сентябре 2024 года в сравнении с январем-сентябрем 2023 года выросли на 15%, число транзакций — на 7%, а средний чек увеличился на 8% — с 422 до 455 рублей.

86% собственников продовольственных магазинов зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. На них приходится 64% всех точек по продаже продуктов. Однако обороты ИП на 19% меньше, чем ООО. На организации приходится 81% от всего оборота в продовольственной рознице и 77% от общего числа транзакций. Об этом сказано в исследовании Т-Бизнеса.

70% предпринимателей в сфере продовольственной розницы предлагают покупателям два и более способа приема платежей.

Обороты у предпринимателей, которые используют в продуктовых магазинах два способа приема платежей и более, в три раза выше, чем у тех, кто принимает платежи только одним способом.

67% ИП в сфере продовольственной розницы владеют одним магазином, 18% имеют два магазина, а 15% — больше двух точек.