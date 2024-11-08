Мигранты смогут арендовать квартиру только на время их законного пребывания в РФ

Чтобы собственники жилья не злоупотребляли правом собственности, власти ограничат срок сдачи квартир, а также число иностранцев, которые могут в них проживать.

В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы не смогут арендовать жилье на срок больше их законного периода нахождения в России.

Сейчас часто возникают ситуации, при которых собственники жилья заключают сразу несколько «притворных договоров» с иностранцами. Фактически, мигранты не проживают в квартире, договор им нужен только для того, чтобы встать на учет. Это приводит к тому, что власти не могут отследить фактическое нахождение иностранцев.

«Количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания, не должно быть больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения», — сказано в пояснительной записке.

Такие изменения позволят эффективнее бороться с «резиновыми квартирами», облегчить миграционный учет, а также пресечь злоупотребление правом собственности.