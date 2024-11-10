Путин предложил создать инвестиционную платформу стран БРИКС

По словам Президента РФ, новая инвестплатформа стран БРИКС с использованием электронных активов нужна для инвестиций в развивающиеся рынки, прежде всего Южной Азии и Африки, поскольку там происходят «сильные» демографические процессы.

Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».

«То есть речь идет о том, чтобы создать такую платформу электронных платежей, с помощью которой можно было бы инвестировать в развивающиеся рынки, а это прежде всего рынки Южной Азии, Африки, отчасти Латинской Америки. Мы думаем так потому, что там происходят очень сильные демографические процессы: рост народонаселения, там осуществляется накопление капитала, там еще недостаточный уровень урбанизации, и он будет точно нарастать. А если урбанизация будет расширяться и нарастать, то там будут возникать новые центры экономического роста, и люди там будут стремиться, а значит, за ними — правительство, к подъему уровня жизни и уровня благосостояния», — сказал Путин.

Он также отметил, что РФ, Китай, Саудовская Аравия и некоторые другие страны тоже будут расти, однако более серьезный и бурный рост будут показывать регионы Южной Азии, Африки и Латинской Америки. Они будут нуждаться в инвестициях, технологиях и подготовке кадров. И использование новых инвестиционных возможностей и платформ может это обеспечить.

Путин подчеркнул, что идея создания такой платформы понравилась руководству нового банка развития БРИКС. «Здесь разные точки зрения существуют, разные подходы. В целом кто-то заинтересовался больше этими идеями, кто-то меньше. Но мы договорились создать рабочую группу и на экспертном уровне, на правительственном уровне еще будем заниматься», — пояснил президент.

Глава государства уточнил, что с созданием платформы «мы никуда не спешим», поскольку это является не ответом на события сегодняшнего дня и не противодействием ограничениям в сфере финансов, а задумкой, которая поможет организовать работу на перспективных и растущих быстрыми темпами рынках. И это также касается тех стран, которые не являются членами БРИКС на текущий момент.