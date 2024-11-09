🎵 МВД предупреждает: «Яндекс Музыка» может оказаться фальшивкой

Сообщения приходят через популярные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) и социальные сети. Причем от лица из списка контактов.
В них киберпреступники предлагают скачать приложение «Яндекс Музыка», где якобы «бесплатно дадут подписку».
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило, что к настоящему приложению «Яндекс Музыка» этот файл отношения не имеет. Под маской сервиса скрыта троянская программа, которая позволяет злоумышленнику получить полный доступ к мобильному устройству.
Избежать заражения устройства помогут следующие меры:
не скачивать приложения из сторонних источников, пользуйтесь только официальными магазинами производителя, Google Play и App Store;
установите антивирус на телефон и компьютер – он защитит от загрузки вредоносных файлов и предупредит о попытке перехода по подозрительной ссылке;
не доверяйте просьбам установить какое-либо приложение, перейти по ссылке или прислать код, даже если они от знакомых или близких;
свяжитесь с человеком через другой канал коммуникации (например, email или по телефону, а не мессенджер), и уточните, не украден ли его аккаунт.
Об этой схеме пишет официальный телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции» со ссылкой на Лента.ру и руководителя отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктора Иевлева.
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