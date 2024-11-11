Население платит НДС за электричество, воду и газ

В частности, НДС облагаются коммунальные услуги, реализуемые поставщиками электрической энергии и газоснабжающими организациями, а также Водоканалом и т. п. Его платит поставщик.
НДС по таким коммунальным услугам включен в тариф.
То есть, физлица платят коммуналку по тарифу, в котором уже сидит НДС. При этом права на возврат уплаченного НДС у россиян нет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/96166. Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 22.07.2024 № 03-07-11/68219.
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Комментарии1
Забыли добавить про НДС на хлеб, соль и спички.