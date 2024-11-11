В 2025 году бухгалтерам нужно сдавать отчеты по новым формам

Налоговая реформа 2025 года серьезно повлияет на работу бухгалтеров. Будут внедрять новые федеральные стандарты бухгалтерского учета — ФСБУ 4/23. С 1 января 2025 года вступят в силу электронные форматы отчетности, начнут применять новую форму декларации по налогу на прибыль.
Изменения затронут НДС, декларацию по налогу на имущество организаций, по УСН. Статистическую отчетность о кадрах, зарплате, услугах и торговле нужно будет отправлять через единую цифровую платформу. Кроме того, с увеличением МРОТ до 22 440 рублей, компаниям предстоит пересмотреть схемы расчета ставок сотрудников.
Узнайте больше о том, как подготовиться к изменениям в работе и изменить документы, регламентирующие учет. Приходите на вебинар «Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025». Он состоится 19 ноября в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Обзор изменений в НК РФ: НДФЛ; налог на прибыль; УСН и др. налоги.
Как изменения повлияют на бизнес.
Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.
Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям:
договора, учетная политика, график документооборота, функциональные обязанности;
аутсорсинговые услуги.
Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
Ждем вас на вебинаре 19 ноября в 11:00 мск!
Комментарии1
Вот, чесслово, совсем не понимаю смысла подобных заголовков.
Мне пофиг, какую строчку куда всунули. Я вручную отчеты давно уже не заполняю) Веду учет в 1С, отправляю через Сбис. Они у меня в две хари проверяют правильность. И если кто-нибудь из них накосячит(эту пресловутую строчку не вставит или еще чего), то уйду к другим.