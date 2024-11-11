При оплате патента за сотрудника-иностранца надо правильно указывать ИНН

В платежных документах на уплату НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранных граждан, работающих по патенту, часто допускают ошибки.

ФНС сообщает, что перечислять патентный НДФЛ может как сам иностранец, так и иное лицо, например, бухгалтер организации.

При этом в реквизите «ИНН плательщика» (поле № 60) отражается значение ИНН, чья обязанность по уплате налогов исполняется (т.е. ИНН иностранца).

Иные реквизиты заполняют так:

«Наименование банка получателя средств» (поле № 13) - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

«БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983;

«№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059;

«Получатель» (поле № 16) - Казначейство России (ФНС России);

«Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500;

«ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020;

«КПП получателя средств» (поле №103) – 770801001;

«Код бюджетной классификации» (поле № 104) – 18210102040011000110;

«ОКТМО» (поле № 105) - ОКТМО в соответствии с регионом, в котором работает иностранный гражданин.

Кстати, если работодатель сам оплачивает за иностранца его патент, то надо удержать НДФЛ. Об этом Минфин сообщал в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81342.