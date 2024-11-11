При оплате патента за сотрудника-иностранца надо правильно указывать ИНН

ФНС сообщает, что перечислять патентный НДФЛ может как сам иностранец, так и иное лицо, например, бухгалтер организации.
При этом в реквизите «ИНН плательщика» (поле № 60) отражается значение ИНН, чья обязанность по уплате налогов исполняется (т.е. ИНН иностранца).
Иные реквизиты заполняют так:
«Наименование банка получателя средств» (поле № 13) - ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;
«БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983;
«№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059;
«Получатель» (поле № 16) - Казначейство России (ФНС России);
«Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500;
«ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020;
«КПП получателя средств» (поле №103) – 770801001;
«Код бюджетной классификации» (поле № 104) – 18210102040011000110;
«ОКТМО» (поле № 105) - ОКТМО в соответствии с регионом, в котором работает иностранный гражданин.
Кстати, если работодатель сам оплачивает за иностранца его патент, то надо удержать НДФЛ. Об этом Минфин сообщал в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81342.
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