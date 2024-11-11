Роспотребнадзор запустил горячую линию по маркировке товаров

Специалисты расскажут о требованиях к маркировке товаров и ответят на вопросы о контроле за соблюдением требований. Звонки на горячую линию бесплатны из любого региона страны.

С 11 по 22 ноября 2024 года будет открыта Всероссийская горячая линия по вопросам о цифровой маркировке товаров. Акция приурочена к Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 14 ноября.

«Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции», — сказано на сайте ведомства.

По телефонам горячей линии можно задать вопросы о том, какая продукция должна быть промаркирована, как государство контролирует оборот таких товаров, а также куда обратиться, если нашли в продаже товар без маркировки.

Звонки по номеру Единого консультационного центра бесплатны из любого региона России.