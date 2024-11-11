Хакеры атаковали банк «Санкт-Петербург»

Сейчас все операционные системы банка работают в штатном режиме.

8-9 ноября 2024 года банк «Санкт-Петербург» попал под мощную DDoS-атаку. В это время произошел сбой в работе сервисов, мобильных приложений и сайта кредитной организации.

Системы безопасности отразили хакерскую атаку в полном объеме. Сейчас весь функционал банка находится в безопасности и стабильно работает.

«Отметим главное — все средства клиентов и персональные данные были и остаются максимально защищенными», — сказано на сайте кредитной организации.

После того, как клиенты стали жаловаться на проблемы с доступом в мобильное приложение, банк отключил комментарии в своих группах в социальных сетях и в мессенджерах. Сейчас руководство принесло извинения за доставленные неудобства.