Хакеры атаковали банк «Санкт-Петербург»

8-9 ноября 2024 года банк «Санкт-Петербург» попал под мощную DDoS-атаку. В это время произошел сбой в работе сервисов, мобильных приложений и сайта кредитной организации.
Системы безопасности отразили хакерскую атаку в полном объеме. Сейчас весь функционал банка находится в безопасности и стабильно работает.
«Отметим главное — все средства клиентов и персональные данные были и остаются максимально защищенными», — сказано на сайте кредитной организации.
После того, как клиенты стали жаловаться на проблемы с доступом в мобильное приложение, банк отключил комментарии в своих группах в социальных сетях и в мессенджерах. Сейчас руководство принесло извинения за доставленные неудобства.
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