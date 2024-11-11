🔥 Распродажа 11.11 началась! Успейте купить курсы для профессионального роста по выгодной цене

Следующий, 2025 год, обещает стать непростым для бухгалтера. Его ждут новые правила работы, которые коснутся всех специалистов — тех, кто занят в коммерческих и бюджетных организациях на ОСНО и УСН, оказывает услуги селлерам на маркетплейсах, ведет учет ВЭД и т. д. Чтобы оставаться на плаву и продолжать карьерный рост даже в период перемен, нужно заранее подготовиться к изменениям налоговой реформы-2025.
Сейчас вы можете купить все необходимые курсы «Клерка» на самой длинной распродаже 11.11. Поторопитесь воспользоваться выгодным предложением!
Освойте новые правила ведения учета на УСН и расчета НДС, научитесь работать с учетом всех восьми ФСБУ, правильно определять налоговую базу, рассчитывать выплаты сотрудникам и составлять отчетность в ФНС и СФР.
Выбирайте курсы со скидками и начинайте учиться!
Старт потока 15 ноября.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер по зарплате
Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.
На курсе профпереподготовки вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.
Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.
На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо
24 400 рублей.
Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию