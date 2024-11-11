🔥 Распродажа 11.11 началась! Успейте купить курсы для профессионального роста по выгодной цене

Воспользуйтесь шансом купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до -87%. Изучите бухгалтерию с нуля и учет на УСН, научитесь рассчитывать зарплату и платить налоги за сотрудников, работайте по действующим ФСБУ без ошибок. Докажите свой профессионализм работодателю и получите повышение. Старт потока 15 ноября.

Следующий, 2025 год, обещает стать непростым для бухгалтера. Его ждут новые правила работы, которые коснутся всех специалистов — тех, кто занят в коммерческих и бюджетных организациях на ОСНО и УСН, оказывает услуги селлерам на маркетплейсах, ведет учет ВЭД и т. д. Чтобы оставаться на плаву и продолжать карьерный рост даже в период перемен, нужно заранее подготовиться к изменениям налоговой реформы-2025.

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Освойте новые правила ведения учета на УСН и расчета НДС, научитесь работать с учетом всех восьми ФСБУ, правильно определять налоговую базу, рассчитывать выплаты сотрудникам и составлять отчетность в ФНС и СФР.

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Каталог курсов

Старт потока 15 ноября.

На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На курсе профпереподготовки вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 400 рублей.

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