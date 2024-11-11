Сбер обнародовал свои финансовые результаты за 10 месяцев 2024 года

По словам президента и председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, за 10 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 5,2% г/г и составила 1 327 млрд рублей при рентабельности капитала 23,9%.
В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством. При этом сохраняется устойчивая динамика привлечения средств как розничных, так и корпоративных клиентов: прирост 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн руб.
Количество розничных клиентов выросло на 1,2 млн человек с начала года — до 109,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний, сказано на сайте Сбера.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло до 83,3 млн человек (+1,4 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей (DAU) выросло до 43,8 млн человек. Показатель DAU/MAU превышает 52%.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 12,8 млн с начала года и превысило 90 млн клиентов.
Число пользователей подписки СберПрайм продолжает уверенный рост благодаря обновлению преференций для подписчиков. Их число увеличилось на 7,0 млн с начала года и превысило 17 млн человек.
Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года — до 17,4 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд руб. кредитов.
Портфель жилищных кредитов вырос на 7,7% с начала года или на 0,9% за месяц на фоне получения дополнительных лимитов на семейную ипотеку и составил 10,9 трлн руб. В октябре банк выдал 206 млрд руб. ипотечных кредитов.
Портфель потребительских кредитов вырос на 6,2% с начала года до 4,1 трлн руб. Снижение кредитного портфеля на 1,5% в октябре стало следствием высоких ставок в экономике и регуляторных ограничений потребительского кредитования. Выдачи в октябре составили 131 млрд руб.
Портфель кредитных карт прибавил 2,7% за месяц или 37,7% с начала года, а объем портфеля составил 2,2 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,2% за месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб. С начала года портфель вырос на 17,8% (+16,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,3 трлн руб. кредитов.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,1%.
Средства физических лиц превысили 26,5 трлн руб. и выросли на 1,6% за месяц на фоне выгодных предложений по вкладам банка (+1,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 17,3% (+16,2% без учета валютной переоценки).
Средства юридических лиц выросли на 0,9% за месяц до 12,5 трлн руб. (+0,2% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 14,7% (+12,3% без учета валютной переоценки).
Чистые процентные доходы выросли на 13,2% г/г за десять месяцев 2024 до 2 134,2 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в октябре составил 2,6% г/г.
Заявлено, что Сбер демонстрирует уверенное развитие в области эквайринга, заняв долю в 9,1% от общего объема мировых транзакций. По числу обработанных операций в 2023 году Сбер стал вторым среди крупнейших эквайеров мира, согласно отчету The Nilson Report.
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