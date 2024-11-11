Сбер обнародовал свои финансовые результаты за 10 месяцев 2024 года

По словам президента и председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, за 10 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 5,2% г/г и составила 1 327 млрд рублей при рентабельности капитала 23,9%.

В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством. При этом сохраняется устойчивая динамика привлечения средств как розничных, так и корпоративных клиентов: прирост 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн руб.

Количество розничных клиентов выросло на 1,2 млн человек с начала года — до 109,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний, сказано на сайте Сбера.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло до 83,3 млн человек (+1,4 млн с начала года), а количество ежедневных пользователей (DAU) выросло до 43,8 млн человек. Показатель DAU/MAU превышает 52%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 12,8 млн с начала года и превысило 90 млн клиентов.

Число пользователей подписки СберПрайм продолжает уверенный рост благодаря обновлению преференций для подписчиков. Их число увеличилось на 7,0 млн с начала года и превысило 17 млн человек.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года — до 17,4 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд руб. кредитов.