Когда при продаже квартиры для НДФЛ можно учесть расходы на отделку

При продаже квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением этой квартиры. Но расходы на ее отделку не всегда можно учесть.

Принятие к вычету расходов на достройку (отделку) квартиры возможно исключительно в том случае, если договор, на основании которого она приобреталась, предусматривает приобретение не завершенной строительством квартиры (прав на квартиру) без отделки.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 18.10.2024 № БС-4-11/11865@.

Таким образом, если вы покупали квартиру в новостройке в черновом варианте, то расходы на ее отделку можно потом учесть при ее продаже. Если вы купили готовую квартиру, то расходы на ее дальнейшее благоустройство не уменьшают базу по НДФЛ при ее продаже.